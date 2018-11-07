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В Китае смогут ремонтировать С-400
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В Китае может появиться сервисный центр по ремонту С-400 

РИА Новости + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 "Триумф" в перспективе может появиться в Китае, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона Airshow China-2018 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Контракт на поставку С-400 был заключен в 2015 году, поставки должны завершиться до 2020 года.
"С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем противовоздушной обороны большой дальности было бы логично и экономически целесообразно", — сказал Шугаев.
Он напомнил, что в 2017 в КНР году открыла центр по ремонту средств зенитных ракетных комплексов Тор-М1.
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