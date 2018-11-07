В Китае смогут ремонтировать С-400

В Китае может появиться сервисный центр по ремонту С-400

Контракт на поставку С-400 был заключен в 2015 году, поставки должны завершиться до 2020 года.

"С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем противовоздушной обороны большой дальности было бы логично и экономически целесообразно", — сказал Шугаев.

Он напомнил, что в 2017 в КНР году открыла центр по ремонту средств зенитных ракетных комплексов Тор-М1.