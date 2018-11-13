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Испепеляющий огонь из «Шмелей»
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Испепеляющий огонь из «Шмелей»: яркие кадры учений подразделения РХБ защиты 

ТК «Звезда» + ещё 14 57 минут назад
Подразделения РХБ защиты ЮВО применили огнеметы повышенной дальности и выполнили ведение радиационной разведки на автомобилях РХМ-6 на спецучении под Волгоградом.
Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, повели тактико-специальное учение на полигоне Прудбой, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
«Огнеметные подразделения при помощи реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и огнеметов повышенной дальности РПО-ПДМ уничтожили легко бронированные цели и живую силу условного противника в долговременных огневых точках», — заявил Астафьев.
Также военнослужащие РХБ разведки на автомобилях РХМ-6 выполнили ведение радиационной, химической и биологической разведки в целях выявления безопасных районов и маршрутов продвижения войск, а подразделения специальной обработки провели дегазацию и дезактивацию военной и специальной техники.
«В полевых условиях специалисты РХБ защиты отработали постановку площадных и линейных дымовых завес на новейших машинах ТДА-2К и ТДА-3, поступивших в войска РХБ защиты в этом году», — добавили в пресс-службе ЮВО.
В специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих, также было задействовано более 30 единиц специальной техники полка РХБ защиты.
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