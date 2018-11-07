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Самолет ВМС США замечен вблизи Керченского пролива
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Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у Керченского пролива 

РИА Новости + ещё 2 15 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Pool/Richard Wainwright
Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 6 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова, об этом сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.
Самолет с бортовым номером 168764 приближался к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра.
Данный P-8A Poseidon входит в состав десятой патрульной эскадрильи (VP-10 "Red Lancers") ВМС США.
Ранее в тот же день, исходя из данных PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, который провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ увеличилась. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолёта для замены Lockheed P-3 Orion.
Воздушное судно предназначено для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.
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