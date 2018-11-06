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Маневры новейшего Су-57 попали на видео
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Маневры новейшего Су-57 сняли на видео с близкого расстояния 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, снятые с транспортника Ан-12.
На видео показан полет двух самолетов над Астраханской областью.
Истребители летят на довольно низкой высоте. При этом один из них переворачивается и "показывает брюхо".
По словам корреспондента телеканала, "космический" внешний вид Су-57 разительно отличается от других истребителей.
"Только что до это здесь был самолет Су-30СМ. Когда подходит Т-50 (заводской индекс Су-57. — Прим. ред.), кажется, что это воздушная летающая тарелка", — поделился впечатлениями журналист.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году. Су-57
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