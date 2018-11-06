Маневры новейшего Су-57 попали на видео

Маневры новейшего Су-57 сняли на видео с близкого расстояния

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, снятые с транспортника Ан-12.

На видео показан полет двух самолетов над Астраханской областью.

Истребители летят на довольно низкой высоте. При этом один из них переворачивается и "показывает брюхо".

По словам корреспондента телеканала, "космический" внешний вид Су-57 разительно отличается от других истребителей.

"Только что до это здесь был самолет Су-30СМ. Когда подходит Т-50 (заводской индекс Су-57. — Прим. ред.), кажется, что это воздушная летающая тарелка", — поделился впечатлениями журналист.