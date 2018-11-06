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Россиян спросили о доверии российской армии
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Подавляющее большинство россиян уверены в Российской армии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Восемьдесят шесть процентов опрошенных россиян ответили, что ВС РФ способны обеспечить безопасность страны.
Подавляющее большинство граждан России уверены в том, что Российская армия способна обеспечить безопасность страны. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 13-14 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Кроме того, 64% респондентов согласны с утверждением, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии.
Такие высокие показатели являются результатом огромной работы военного ведомства по укреплению армии и флота, приданию вооруженным силам современного облика, проведенной за последние шесть лет.
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