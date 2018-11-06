Россиян спросили о доверии российской армии

Подавляющее большинство россиян уверены в Российской армии

Восемьдесят шесть процентов опрошенных россиян ответили, что ВС РФ способны обеспечить безопасность страны.

Подавляющее большинство граждан России уверены в том, что Российская армия способна обеспечить безопасность страны. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» , проведенного 13-14 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Кроме того, 64% респондентов согласны с утверждением, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии.