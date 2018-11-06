Названа прибыль РФ от торговли оружием

Стала известна сумма годовой прибыли РФ от торговли оружием

Почти 13 с половиной миллиардов долларов — такой доход в этом году получит наша страна от исполнения экспортных оружейных контрактов. Общая сумма прибыли, несмотря на западные санкции, будет не меньше, чем годом ранее. Это говорит о высоком признании наших оборонных технологий.

Один из основных покупателей — Китай. Москва поставит Пекину современные комплексы С-400 и истребители Су-35. Наша продукция востребована и в других странах Азии.

Индия получит, а потом начнет собирать уже на своей территории вертолеты Ка-226. Военные Мьянмы закупили наши истребители Су-30, а во Вьетнам отправят танки Т-90.