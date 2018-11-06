Ещё
Путин отметил достижения России в сфере ВТС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера

Путин отметил достижения России в сфере ВТС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере ВТС у России есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих масштабных задач.
"Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач", — сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
Он добавил, что сейчас новым моментом является и растущая заинтересованность иностранных заказчиков в современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), а также в локализации производства военной продукции на своей территории.
"Мы, разумеется, это учитываем. Так, за последние пять лет объём совместных НИОКРов с целью модернизации и разработки новых образцов вооружений вырос на 35%", — отметил Путин.
Последние новости
Что произошло со свердловской чиновницей после скандального заявления Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени Пушков не стал молчать на заявление свердловской чиновницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо новое место встречи Путина и Трампа147
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ483
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера12
Ефремову готовят безжалостное наказание333
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни38
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
02:31
Начался основной этап сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
05:07
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Происшествия
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение