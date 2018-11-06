Перехватил и проводил: как Су-27 встретил американца

Минобороны прокомментировало перехват самолета-разведчика ВМС США

Минобороны России прокомментировало сведения о перехвате американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 Aries истребителем ВКС РФ Су-27. По данным российского военного ведомства, американский самолет был замечен над нейтральными водами Черного моря и направлялся в сторону границы РФ. После этого в воздух поднялся Су-27, который сопроводил американца «без нарушения воздушного пространства России» и вернулся на базу. По мнению ВМС США, перехват был «небезопасным».

Министерство обороны России официально прокомментировало сообщения ВМС США о «небезопасном» перехвате американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 Aries российским истребителем Су-27.

«Над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства Российской Федерации. На перехват цели с ближайшего аэродрома из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27», — говорится в заявлении МО РФ.

Российский истребитель подлетел к американскому на безопасное расстояние, подчеркнули в военном ведомстве, после чего сопроводил EP-3 Aries «без нарушения воздушной границы России» и вернулся на аэродром.

Ранее ВМС США опубликовали видеозапись перехвата Су-27 самолета-разведчика EP-3 Aries. На кадрах видно, что российский истребитель качнул крылом, продемонстрировав свое вооружение. По мнению командования ВМС США, маневр Су-27 был «небезопасным». Инцидент произошел 5 ноября в районе 10 часов утра по местному времени.

«Российский самолет совершил высокоскоростной пролет непосредственно перед [американским] самолетом, поставив под угрозу пилотов и экипаж», — отмечается в заявлении ВМС США.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в разговоре с ФАН ранее заявлял, что наибольшую активность США и страны-участницы НАТО развернули в Черноморском регионе и Балтии.

«Это наблюдение за российскими военными объектами, передвижениями войсковых соединений и любой активностью российской армии, авиации и флота, которое является частью открыто декларируемой стратегии США по сдерживанию России и мониторинга, как они это называют, агрессивных намерений России, направленных против стран Балтии и Украины», — заявил эксперт.

Он добавил, что разведывательные полеты у рубежей России происходят на фоне роста воинских контингентов Североатлантического альянса в Восточной Европе и постоянных учений.

«США и НАТО выгодно поддерживать пропагандистскую точку зрения, что Россия хочет напасть на Прибалтику. То же самое относится и к Украине. США выгодно выставлять Россию агрессором и снабжать Киев смертельным оружием, которое может быть применено против нас с помощью политики провокаций», — добавил Рожин.

Он подчеркнул, что США руководствуются меркантильными интересами, заявляя о «российской угрозе». Подобная точка зрения, добавил военный эксперт, выгодна Вашингтону с экономической точки зрения, поскольку способствует развитию оборонно-промышленного комплекса США.

Инциденты, связанные с приближением самолетов-разведчиков ВМС США к российским границам, происходят регулярно — особенно возле Крыма, Калининградской области и других приграничных территорий. Российские истребители каждый раз поднимаются для перехвата и сопровождения американских самолетов в целях пресечений нарушений воздушного пространства РФ.

Как сообщает НСН, в мае 2018 года в небе над Балтикой российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским патрульным самолетом Boeing P-8 Poseidon. Расстояние между самолетами составляло порядка 6 м.

В американских ВМС заявили, что сближение Су-27 с самолетом ВМС США было «непрофессиональным», но безопасным.

29 января в воздушном пространстве к югу от Ялты истребитель Су-27 ВКС РФ в воздухе продемонстрировал экипажу американского самолета-разведчика EP-3 Aries свои ракеты «воздух-воздух» на опасном расстоянии. Перехват продолжался более двух с половиной часов.