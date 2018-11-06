Определены расходы на оборону России в следующем году

Анатолий Попов. Затраты на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность составят 30% от бюджета в 2019 году и на плановые периоды в 2020 и 2021 годах, заявил глава департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа министерства финансов

«Проектом федерального бюджета на расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены в следующих объемах. В 2019 году — 2 трлн 382 млрд, в 2020 году — 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году», — заявил Попов на заседании профильного комитета Совета Федерации, передает ТАСС.

Попов пояснил, что озвученные цифры касаются лишь открытой части бюджета. Вместе с закрытой частью затраты на оборону и безопасность составят 30% бюджета в расходной части по годам.

«Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года — это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось», — сказал руководитель департамента.

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