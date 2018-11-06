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«Калашниковы» будут производить в Индии
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Индия договорилась о производстве автоматов Калашникова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов «Калашников» АК-103.
Межправительственное соглашение о создании совместного предприятия концерна «Калашников» и индийского государственного оборонного объединения Ordnance Factory Board (OFB) будет подписано до конца 2018 года, сообщает Livefist.
Новые автоматы постепенно заменят индийские винтовки INSAS и AK-47, распространенные в индийской армии.
В соответствии с условиями СП, «Калашников» и OFB будут в первую очередь производить АК-103 для Минобороны. Позже заказы могут быть оформлены для других индийских ведомств, в том числе для местной полиции. После этого оружие может быть направлено на экспорт.
СП также предполагает совместную разработку и производство нового огнестрельного оружия.
В октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.
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