Талибы открестились от оружия из РФ

Талибы опровергли поставки оружия из РФ

Москве. Россия не поставляет «Талибану» (запрещено в РФ) оружие, заявил представитель политического крыла движения. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи по Афганистану

Мухаммад Сохейл Шахин назвал заявление о якобы вооружении Москвой афганских боевиков ложью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , открывая встречу, сообщил, что мероприятие должно стать важным вкладом в формирование условий для переговоров правительства Афганистана, «Талибаном» и представителями общественно-политических кругов страны, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что члены«Талибана» примут участие в московском формате консультаций по Афганистану. Они прибудут в столицу по официальному приглашению России.