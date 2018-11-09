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Талибы открестились от оружия из РФ
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Талибы опровергли поставки оружия из РФ 

News.ru + ещё 45 1 час назад
Фото: Reuters
Россия не поставляет «Талибану» (запрещено в РФ) оружие, заявил представитель политического крыла движения. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи по Афганистану в Москве.
Мухаммад Сохейл Шахин назвал заявление о якобы вооружении Москвой афганских боевиков ложью.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу, сообщил, что мероприятие должно стать важным вкладом в формирование условий для переговоров правительства Афганистана, «Талибаном» и представителями общественно-политических кругов страны, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что члены«Талибана» примут участие в московском формате консультаций по Афганистану. Они прибудут в столицу по официальному приглашению России.
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