Китай представил новый ударный беспилотник WJ-700

Крупномасштабный макет новейшего военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) WJ-700, способного летать на больших высотах, представил Китай среди новинок на открывшейся во вторник в Чжухае международной авиационно-космической выставка Airshow China-2018.

WJ-700 представляет собой "высокоскоростную разведывательно-ударную комплексную систему БПЛА, которая может проводить автономные взлеты и посадки с колес". По утверждению разработчиков из Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), аппарат имеет максимальную взлетную массу 3500 кг и может выполнять широкий круг задач, обладая продолжительностью полета до 20 часов.

Другие характеристики БПЛА не раскрываются. В частности, пока не ясно, запущена ли данная модель в серийное производство или еще находится на стадии разработки. По оценкам экспертов, беспилотник этого типа оснащен технологиями малозаметности для радаров и имеет на вооружении ракеты класса "воздух-поверхность".

Он может применяться для нанесения ударов по мобильным станциям управления, РЛС, бронетанковой технике и скоплениям войск, надводным целям, осуществлять разведывательные миссии, раннее предупреждение и создание помех.

Как отмечают эксперты, в последние годы КНР стремительно наращивает производство своих беспилотных летательных аппаратов, которые значительно дешевле западных аналогов и могут иметь хорошие перспективы на международном рынке.