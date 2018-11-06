Перехват самолёта ВМС США спровоцировали американцы

Перехват российским истребителем американского самолёта-разведчика над Чёрным морем не рядовым сопровождением воздушной цели у российских границ. Исходя из кадров обнародованного Соединёнными Штатами видео, становится понятно, что борт ВМС США действительно нарушил некие параметры полёта, заявил лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров

Он предположил, что разведчик EP-3 Aries «зашёл не в тот район, в который ему было дозволено», либо стремительно сближался с российской границей.

«В данном случае мы видим, как пилот Су-27 показывает вооружение, что можно расценить как запрет на дальнейший полёт по этому курсу. Просто так истребитель не будет показывать вооружение и создавать перед самолётом спутную струю форсажем двигателей. Явно что-то случилось такое, что самолет США нарушил, а раз он нарушил, то требуются действия», — пояснил Краснопёров в интервью ФАН.

Он подчеркнул, что российский лётчик не мог связаться с экипажем американского воздушного судна и потребовать изменения курса, поэтому и совершил специальный манёвр, понятный на всех языках.

«Он совершил маневр, который доходчиво объясняет, что дальше лететь нельзя — последуют ответные действия, которые вряд ли ему понравятся. Вот и всё. Так что виноват, скорее всего, американец», — сделал вывод эксперт.