Ещё
Перехват самолёта ВМС США спровоцировали американцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перехват самолёта ВМС США спровоцировали американцы 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Bobby J. Siens/public domain/wikipedia.org
Перехват российским истребителем американского самолёта-разведчика над Чёрным морем не рядовым сопровождением воздушной цели у российских границ. Исходя из кадров обнародованного Соединёнными Штатами видео, становится понятно, что борт ВМС США действительно нарушил некие параметры полёта, заявил лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров.
Он предположил, что разведчик EP-3 Aries «зашёл не в тот район, в который ему было дозволено», либо стремительно сближался с российской границей.
«В данном случае мы видим, как пилот Су-27 показывает вооружение, что можно расценить как запрет на дальнейший полёт по этому курсу. Просто так истребитель не будет показывать вооружение и создавать перед самолётом спутную струю форсажем двигателей. Явно что-то случилось такое, что самолет США нарушил, а раз он нарушил, то требуются действия», — пояснил Краснопёров в интервью ФАН.
Он подчеркнул, что российский лётчик не мог связаться с экипажем американского воздушного судна и потребовать изменения курса, поэтому и совершил специальный манёвр, понятный на всех языках.
«Он совершил маневр, который доходчиво объясняет, что дальше лететь нельзя — последуют ответные действия, которые вряд ли ему понравятся. Вот и всё. Так что виноват, скорее всего, американец», — сделал вывод эксперт.
Ранее, как сообщал News.ru, США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолёта-разведчика российским Су-27 над Чёрным морем и обнародовали видео инцидента. Как утверждает американская сторона, истребитель сначала совершил скоростной пролёт непосредственно перед самолётом-разведчиком, затем вблизи него с применением форсажа. В Минобороны факт перехвата подтвердили, однако заверили, что судну ВМС США было обеспечено безопасное сопровождение с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
News.ru: последние новости
Россия и Китай договорились о новых поставках оружия Потенциал РФ и Китая сравнили в Пентагоне Генерал НАТО рассказал о сложностях войны с Россией
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ499
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни34
В Москве расстреляли авто миллиардера89
Ефремову готовят безжалостное наказание330
В Израиле нашли признак скорого конца света22
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
00:12
Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной
Шоу-бизнес
00:24
В Израиле нашли признак скорого конца света
В мире
01:07
Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами
В мире
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение