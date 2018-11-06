Россия поставит в Китай оружие «в трех сферах»

«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества — земля, воздух и вода», — сказал Кладов.

По его словам, кроме реализации двух контрактов по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и самолетов Су-35, представители российской корпорации подписали еще три контракта с китайской стороной. Подробности Кладов раскрывать не стал.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с шестого по 11 ноября.