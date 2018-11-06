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Россия поставит в Китай оружие «в трех сферах»
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Россия поставит в Китай оружие «в трех сферах» 

ТК «Звезда» + ещё 8 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава делегации «Ростех» на выставке в китайском Чжухае Виктор Кладов.
«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества — земля, воздух и вода», — сказал Кладов.
По его словам, кроме реализации двух контрактов по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и самолетов Су-35, представители российской корпорации подписали еще три контракта с китайской стороной. Подробности Кладов раскрывать не стал.
Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с шестого по 11 ноября.
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