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Число контрактников возросло в два раза
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Численность военнослужащих по контракту в российской армии возросла более чем в два раза 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На сегодняшний день она достигла 384 тысяч человек.
За последние шесть лет подходы к комплектованию личного состава в ВС РФ претерпели существенные изменения.
Так, к 2018 году численность военнослужащих по контракту возросла более чем в два раза и достигла 384 тысяч человек. На сегодняшний день ВС РФ полностью укомплектованы контрактниками в подразделениях спецназа и морской пехоты, а также на должностях, связанных с эксплуатацией сложной техники.
Кроме того, в Российской армии был восстановлен институт прапорщиков и мичманов.
Однако место солдатам срочной службы остается в подразделениях морской пехоты и ВДВ. В настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, и третий — призывниками.
Укомплектованность же офицерами восстановлена. Сегодня многие опытные и высокопрофессиональные офицеры, вынужденно уволившиеся в запас из рядов ВС РФ, вернулись в строй.
Восстановлены системы военного образования и довузовской подготовки. Ежегодно в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ набираются более 13 тысяч курсантов, среди которых есть и девушки.
Так, например, в 2017 году выпускницы СОШ обратились к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу с просьбой предоставить возможность сдать выпускные экзамены в Краснодарское училище летчиков. Просьба была удовлетворена, и в 2017 году состоялся первый набор из числа 16 девушек.
В 2018 году состоялся еще один набор из 15 первокурсниц.
В итоге сейчас в училище обучается 31 будущая летчица.
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