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В ряды «Юнармии» вступили уже более 270 тысяч человек
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В ряды «Юнармии» вступили уже более 270 тысяч человек 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Центральной площадкой для юнармейского движения стал Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот».
Среди важнейших целей Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», появившегося по инициативе руководства Министерства обороны, — повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.
Военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов стали неотъемлемой частью функционирования движения.
Кроме того, основная задача «Юнармии» — воспитать здоровых патриотически настроенных граждан России. Сегодня в нашей стране уже более 270 600 юнармейцев.
Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
Центральной площадкой для проведения юнармейских мероприятий, помимо парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, стали его филиалы в военных округах, а на региональном уровне — спортивные объекты ЦСКА и ДОСААФ России.
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