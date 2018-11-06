В ряды «Юнармии» вступили уже более 270 тысяч человек

Центральной площадкой для юнармейского движения стал Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот».

Среди важнейших целей Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», появившегося по инициативе руководства Министерства обороны , — повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

Военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов стали неотъемлемой частью функционирования движения.

Кроме того, основная задача «Юнармии» — воспитать здоровых патриотически настроенных граждан России. Сегодня в нашей стране уже более 270 600 юнармейцев.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.