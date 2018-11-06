Ещё
РФ объяснила перехват самолета-разведчика США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия объяснила перехват самолета-разведчика США 

Lenta.ru 1 час назад
В Министерстве обороны России заявили, что истребитель Су-27 был поднят на перехват из-за приближения американского самолета к границе воздушного пространства России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ведомство опровергло информацию о том, что российский самолет совершал опасные маневры. В сообщении говорится, что истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние.
«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведке и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заявили в Минобороны.
По данным ведомства, самолет-разведчик США был обнаружен 5 ноября около 10:00 над нейтральными водами Черного моря возле границы воздушного пространства России. Истребитель Су-27 был поднят на перехват цели с ближайшего аэродрома, приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. «После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», — заключили в Минобороны.
Ранее 5 ноября в ВМС США заявили, что российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик «небезопасно и непрофессионально». Су-27 дважды за 25 минут пролетел на повышенной скорости в непосредственной близости от турбовинтового EP-3. В ведомстве считают, что действия российских пилотов подвергли риску жизни экипажа.
Последние новости
В Дамаске похвастались отсутствием ударов Израиля после появления С-300 Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству Медведев пожаловался на принципы современной экономики
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой77
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии731
Назван доход свердловской чиновницы1275
Раскрыта причина разногласий между Западом и РФ71
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии1065
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес Другое
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение