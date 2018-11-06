РФ объяснила перехват самолета-разведчика США

Россия объяснила перехват самолета-разведчика США

Министерстве обороны России заявили, что истребитель Су-27 был поднят на перехват из-за приближения американского самолета к границе воздушного пространства России . Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство опровергло информацию о том, что российский самолет совершал опасные маневры. В сообщении говорится, что истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние.

«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведке и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, самолет-разведчик США был обнаружен 5 ноября около 10:00 над нейтральными водами Черного моря возле границы воздушного пространства России. Истребитель Су-27 был поднят на перехват цели с ближайшего аэродрома, приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. «После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», — заключили в Минобороны.

Ранее 5 ноября в ВМС США заявили, что российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик «небезопасно и непрофессионально». Су-27 дважды за 25 минут пролетел на повышенной скорости в непосредственной близости от турбовинтового EP-3. В ведомстве считают, что действия российских пилотов подвергли риску жизни экипажа.