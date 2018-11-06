Сильнейшие в Европе: Россия возглавила рейтинг армий

Россия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы

Великобритания. Российские вооруженные силы возглавили рейтинг сильнейших армий Европы по версии американского издания Business Insider: оборонный бюджет России оно оценило в 47 миллиардов долларов, а личный состав — в 3,5 млн человек. Авторы исследования учитывали факторы численности вооружения и техники, число военных и уровень развития страны в целом. Второе и третье места разделили Франция

Армия России была признана самой сильной в на континенте. РФ разместилась на первой строчке рейтинга, который составило американское издание Business Insider — оно учитывало численность личного состава вооруженных сил, количество вооружения и боевой техники, а также таких факторов как, география, логистика, природные и промышленные ресурсы и уровень развития страны в целом.

Так, издание рассказало читателям, что в армии России служит более чем 3,5 млн военных. Кроме этого, в ВС РФ 20,3 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов, а оборонный бюджет составляет порядка $47 млрд, сообщает ФАН.

На втором месте рейтинга расположилась Франция, бюджет на оборону которой составляет 40 млрд Также страна насчитывает 388,6 тысячи военнослужащих, 406 танков и 1,2 тысячи самолетов.

Третье место досталось Великобритании с бюджетом в 50 миллиардов долларов, численностью военных в 279 тысяч человек, с 832 тысячами самолетов и 227 танками.

ФРГ, Испания, В десятку также попали Турция Польша . Оборонный бюджет Украины , разместившейся на 10 строчке, составляет 4,88 млрд долларов, армия — 1,1 млн человек личного состава. Кроме этого, Украина имеет 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 — истребители. В ответ на это украинские СМИ уже опубликовали заявление о том, что украинская армия сильней расположившейся на 9 месте Греции по количеству танков и личного состава, но проигрывает по количеству самолетов и оборонному бюджету, сообщает НСН.

Замыкает рейтинг Бельгия, у которой 38,8 тыс. военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка. Оборонный бюджет данной страны составляет порядка $5 млрд

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс этой осенью заявлял, что в случае конфликта с Россией страны-участники альянса столкнутся с серьезными проблемами. По его словам, армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники.

Он также добавил, что альянсу предстоит сделать много работы в данном направлении.

Такого же мнения придерживается и глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Терренс О'Шонесси, который выступил с соответствующим заявлением на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

По мнению О'Шонесси, если начнется война, то территория США окажется беззащитной перед российским или китайским оружием, так как ситуация с глобальной безопасностью меняется, и США сталкиваются с новыми вызовами.

Развитие российской техники действительно не стоит на месте. В октябре 2018 года в интернете появились первые изображения «перспективного боевого вертолета» (ПБВ), разработкой которого занимается российское конструкторское бюро «Камов» . Как сообщалось в СМИ, ПБВ сразу же вызвал интерес не только в России, но и за рубежом.

«Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в сети», — говорится в статье « Российской газеты ». По словам одного из разработчиков, скорость ПБВ сможет превышать 700 км/ч.

ПБВ создается с использованием ноу-хау КБ «Камов» — соосной схемой расположения несущих винтов. На вертолете также появятся крылья, а шасси будут в полете убираться.

Расположение экипажа будет позаимствовано у ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, будет построено два варианта вертолета: военный и гражданский, для перевозки пассажиров, сообщает НСН.

Ранее, в ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент страны Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: стационарный ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», а также систему вооружения «Авангард», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

По поводу этой техники Путин также сообщал, что данные образцы оружия поступили в распоряжение Вооруженных силы РФ в результате осуществления государственной программы и превосходят зарубежные аналоги. Глава российского государства подчеркнул, что уже в настоящий момент необходимо думать о создании новых видов вооружения.

По словам Путина, российская военная программа рассчитана до 2027 года, ее реализация начнется в ближайшее время.