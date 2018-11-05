Кто в Европе всех сильнее?

Business Insider назвал армию России самой сильной в Европе

Американское интернет-издание Business Insider назвало российскую армию сильнейшей в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте портала.

При составлении списка Business Insider принимал во внимание такие показатели, как расходы на ВПК, численность военной техники и военнослужащих, а также учитывал дополнительные факторы: географическое положение, наличие полезных ископаемых, производственные мощности, численность населения и прочие параметры, оказывающие косвенное влияние на боеспособность вооруженных сил.

По расчетам составителей рейтинга, с военными расходами в $47 млрд, численностью военных в 3,586 млн человек, числом самолетов — почти 4 тыс., танков — более 20 тыс. и кораблей более 350, российская армия расположилась на первой строчке в Европе. Следом за ней портал поместил французские ВС, которые тратят на военные расходы около $40 млрд У Франции около 388 тыс. военных, более 1,2 тыс. самолетов, свыше 400 танков и 118 кораблей. Армия Великобритании, занявшая третью позицию, насчитывает, согласно сведениям издания, почти 280 тыс. военнослужащих, более 830 самолетов, 227 танков и 76 кораблей, а расходы на ВПК составляют $50 млрд

Замыкают пятерку лидеров турецкая и германская армия. В десятку сильнейших ВС в Европе в рейтинге портала также вошли армии Италии, Испании, Польши, Греции и Украины.