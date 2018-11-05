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Россия возглавила список сильнейших армий Европы
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Назван доход свердловской чиновницы
Назван доход свердловской чиновницы

Россия возглавила список сильнейших армий Европы 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: twitter.com/MOD Russia
Россия возглавила список из 25 европейских стран с самыми мощными армиями. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как общая численность населения и вооруженных сил, военный бюджет, а также количество единиц авиации, танков и морской техники.
Общая численность военнослужащих в России — более 3,5 млн человек, количество самолетов 3 914, из которых 818 — это истребители. Также в российском арсенале 20 300 танков и 352 корабля, включая 1 авианесущий крейсер. При этом оборонный бюджет РФ составляет $47 млрд
На втором и третьем месте списка — Франция и Великобритания. Замыкает первую десятку Украина с более чем 1 млн военнослужащих, 240 самолетами 939 истребителей), 2,2 тысячи танков и 25 единицами морской техники. Бюджет украинской армии — $4,88 млрд
На последнем, 25 месте — Бельгия. У королевства всего 17 судов и 164 самолета, количество танков равно нулю, а численность личного состава — менее 39 тысяч человек. При этом бюджет бельгийской армии больше бюджета украинских коллег почти на $120 млн, пишет Business Insider.
Ранее News.ru писал, что Запад оценил российское бесшумное оружие.
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