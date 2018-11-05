Насколько уязвимы ракеты США для средств ПВО России

Эшелонированная оборона: насколько уязвимы американские самолёты и ракеты для российских средств ПВО

Нет никаких гарантий, что новейшие средства воздушного нападения США , на разработку которых тратятся миллионы долларов, смогут преодолеть российскую систему ПВО и ПРО, утверждает американский журнал The National Interest . Согласно выводам издания, американская армия не имеет опыта столкновения с высокотехнологичным противником, поэтому результат потенциального военного конфликта с РФ предсказать невозможно. В случае операции под угрозой перехвата окажутся прежде всего современные самолёты-невидимки и крылатые ракеты, например «Томагавки», подчёркивает автор статьи. О возможностях американского оружия и потенциале противовоздушной обороны России — в материале RT.

Инвестиции Пентагона в создание самолётов с широким использованием стелс-технологий не дадут гарантированного результата против российской системы «ограничения и воспрещения доступа и манёвра» (A2/AD — anti-access and area denial). Об этом пишет американское издание The National Interest.

A2/AD — распространённый на Западе термин, который подразумевает наличие у государства комплексов дальнего поражения, способных перехватывать средства воздушного нападения за сотни и десятки километров от границ и наносить превентивные удары по наземным и морским объектам противника.

Заокеанское издание отмечает, что Россия обладает «воздушным минным полем», которое « НАТО придётся каким-либо образом нейтрализовать или огибать в случае конфликта». Главным преимуществом Москвы называется эшелонированная система ПВО, основными «достоинствами которой являются дальность, точность и мобильность».

Как пишет The National Interest, при вторжении в воздушное пространство России уязвимыми окажутся не только новейшие американские самолёты, но и крылатые ракеты морского базирования (речь идёт о «Томагавках»). По этой причине «лучший способ противостоять комплексам ПВО — это избегать их», делает вывод журнал.

Контроль над небом

В западной прессе широко распространена точка зрения об уязвимости самолётов и ракет НАТО перед средствами ПВО/ПРО, которыми вооружены российские войска. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, она основана на привычке Соединённых Штатов начинать боевые действия только при достижении полного превосходства в воздухе.

«Американцы никогда не вторгаются в страну без предварительного уничтожения командных пунктов и средств ПВО. В случае России это абсолютно невозможная ситуация. Поэтому их так раздражает текущее положение дел. В то же время процесс подготовки к вероятной войне с нами в США никогда не заканчивался и американцы продолжают совершенствовать авиацию и средства поражения», — констатировал в беседе с RT Кнутов.

По словам эксперта, Соединённые Штаты традиционно опережали нашу страну в сфере развития авиационных технологий. Однако на протяжении полувека отечественные учёные создают высокоэффективные образцы вооружений, которые способны перехватывать новейшие самолёты и ракеты НАТО и создавать серьёзные помехи их электронной аппаратуре.

Созданию эшелонированной системы ПВО/ПРО в Советском Союзе уделялось колоссальное внимание. До начала 1960-х годов американские самолёты-разведчики почти беспрепятственно летали над СССР. Однако с появлением первых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и уничтожением U-2 под Свердловском (1 мая 1960 года) интенсивность полётов американских ВВС над территорией нашей страны заметно снизилась.

В формирование и развитие противовоздушной обороны, а также системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) были вложены колоссальные средства. В результате СССР удалось обеспечить надёжную защиту важнейших административных центров, ключевых объектов военной инфраструктуры, командных пунктов и промышленных зон.

На вооружение были приняты разнообразные радиолокационные станции (мониторинг воздушного пространства, обнаружение целей, разведка), автоматизированные системы управления (обработка радиолокационной информации и её передача командованию), средства постановки помех и комплексы огневого поражения (зенитные ракетные комплексы, истребители, системы радиоэлектронной борьбы).

По состоянию на конец 1980-х годов штатная численность войск ПВО СССР превышала 500 тыс. человек. Советский Союз защищали Московский округ ПВО, 3-я отдельная армия предупреждения о ракетном нападении, 9-й отдельный корпус ПВО, 18-й отдельный корпус контроля космического пространства, а также восемь армий ПВО со штабами в Минске, Киеве, Свердловске, Ленинграде, Архангельске, Ташкенте, Новосибирске, Хабаровске и Тбилиси.

В общей сложности на боевом дежурстве находились свыше 1260 дивизионов ЗРК, 211 зенитных ракетных полков, 28 радиотехнических полков, 36 радиотехнических бригад, 70 истребительных полков ПВО, насчитывавших свыше 2,5 тыс. боевых самолётов.

После распада СССР в связи с изменением геополитической обстановки и смены военной доктрины численность войск ПВО была сокращена. Сейчас в состав ВКС входят подразделения Космических войск (отвечают за СПРН), 1-я армия ПВО-ПРО (защищает Московскую область) и пять армий ВВС и ПВО, прикрывающих юг РФ, западные регионы Центральной России, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, Урал и Арктику.

По информации Минобороны РФ, в последние годы Россия восстановила непрерывное радиолокационное поле «на основных ракетоопасных направлениях» и укрепила систему ПВО за счёт поступления в войска новейших ЗРК С-400 «Триумф», «Панцирь-С», модернизированных версий «Тора» и «Бука».

В ближайшие годы военные планируют завершить модернизацию системы ПРО А-135 «Амур» и развернуть серийное производство комплекса С-500, способного перехватывать почти все известные цели, включая орбитальные самолёты, спутники, межконтинентальные баллистические ракеты и их боевые блоки.

«Не приносит прорывных результатов»

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что в США не прекращаются споры относительно обоснованности ставки на малую радиолокационную заметность самолётов и ракет. По его словам, в Соединённых Штатах растут опасения по поводу того, что современным РЛС (прежде всего российским) не составляет труда обнаружить в воздухе так называемые «невидимки».

«Отсюда возникает вопрос, имеет ли смысл так напряжённо работать на этом направлении, если оно не приносит прорывных результатов. Американцы были пионерами в развитии технологий малозаметности. На проекты «невидимок» были потрачены сотни миллиардов долларов, но даже не все серийные образцы оправдали ожидания», — сказал Козюлин.

Малая радиолокационная заметность достигается снижением эффективной площади рассеивания (ЭПР). Этот показатель зависит от наличия плоских геометрических форм в конструкции самолёта и специальных радиопоглощающих материалов. «Невидимкой» принято называть самолёт с ЭПР менее 0,4 кв. м.

Первым серийным малозаметным самолётом США стал тактический бомбардировщик Lockheed F-117 Nighthawk, поднявшийся в небо в 1981 году. Он участвовал в операциях против Панамы, Ирака и Югославии. Несмотря на невероятный для своего времени показатель ЭПР (от 0,025 кв. м до 0,1 кв. м), F-117 имел множество существенных недостатков.

Помимо чрезвычайно высокой цены и сложности в эксплуатации, Nighthawk безнадёжно проигрывал более ранним машинам ВВС США по показателям боевой нагрузки (чуть более двух тонн) и радиусу действия (около 900 км). К тому же эффект малозаметности достигался лишь в режиме радиомолчания (отключение средств связи и системы опознавания «свой-чужой»).

27 марта 1999 года американская высокотехнологичная машина была сбита советским ЗРК С-125 югославских войск ПВО, который уже тогда считался устаревшим. Это была единственная боевая потеря F-117. С тех пор среди военных и экспертов не утихают дискуссии о том, как подобный инцидент стал возможен. В 2008 году Nighthawk был выведен из состава ВВС США.

Наиболее современные образцы американской авиации также представлены «невидимками». ЭПР первого самолёта пятого поколения F-22 составляет 0,005—0,3 кв. м, новейшего истребителя F-35 — 0,001—0,1 кв. м, дальнего бомбардировщика B-2 Spirit — 0,0014—0,1 кв. м. При этом ЗРК С-300 и С-400 способны фиксировать воздушные цели с ЭПР в районе 0,01 кв. м (точных данных нет).

Козюлин отметил, что западные и отечественные СМИ нередко пытаются выяснить, могут ли российские зенитные комплексы перехватить американские самолёты. По его словам, на противовоздушный бой одновременно влияет множество факторов, предсказать его результат заранее невозможно.