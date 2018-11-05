Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и придания этому документу многостороннего характера. Об этом в понедельник на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"ДРСМД — это двустороннее соглашение между США и СССР, которое сыграло важную роль в разрядке международных отношений, прогрессе в ядерном разоружении, а также в поддержании стратегического баланса и стабильности. Оно в высокой степени является актуальным и поныне", — указала она.

"Однако односторонний выход из него будет иметь многосторонний негативный эффект. Мы выступаем против этого одностороннего шага, а также выступаем против придания ДРСМД многостороннего характера", — подчеркнула дипломат.

Как отметила Хуа Чуньин, политика Китая в сфере безопасности "является оборонительной по своей природе".

"Мы очень сдержаны в развитии нашей военной мощи и не намерены создавать угрозы другим странам", — резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.