Китай выступил против выхода США из ДРСМД 

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и придания этому документу многостороннего характера. Об этом в понедельник на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"ДРСМД — это двустороннее соглашение между США и СССР, которое сыграло важную роль в разрядке международных отношений, прогрессе в ядерном разоружении, а также в поддержании стратегического баланса и стабильности. Оно в высокой степени является актуальным и поныне", — указала она.
"Однако односторонний выход из него будет иметь многосторонний негативный эффект. Мы выступаем против этого одностороннего шага, а также выступаем против придания ДРСМД многостороннего характера", — подчеркнула дипломат.
Как отметила Хуа Чуньин, политика Китая в сфере безопасности "является оборонительной по своей природе".
"Мы очень сдержаны в развитии нашей военной мощи и не намерены создавать угрозы другим странам", — резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
20 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Москва, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ и Китаем в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти планы США опасным шагом, Вашингтон также раскритиковали в Пекине и Берлине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает договор".