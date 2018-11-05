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Военнослужащие ЮВО прибыли в Россию
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Военнослужащие ЮВО прибыли в Россию, завершив учения «Дружба-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В течение 2-х недель военнослужащие России и Пакистана обменивались опытом и совместно отрабатывали задачи по горной, разведывательной и тактической подготовкам в горных условиях, провели разведывательно-засадные и диверсионные действия, а также штурмовые операции
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Россию из Исламской Республики Пакистан (Пакистан) после проведения совместного учения «Дружба-2018».
В совместных российско-пакистанских военных учениях «Дружба-2018» были задействованы более 200 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и военнослужащих разведывательного подразделения специального назначения мотострелковой бригады (горной) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.
В течение 2-х недель военнослужащие России и Пакистана обменивались опытом и совместно отрабатывали задачи по горной, разведывательной и тактической подготовкам в горных условиях, провели разведывательно-засадные и диверсионные действия, а также штурмовые операции.
В ходе учения военнослужащие двух стран осуществили около 1,5 тыс. спусков и подъемов по скальным участкам, отработали более 10 способов преодоления скальных препятствий, а также отработали порядка 20 эпизодов совместных спецопераций по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в различных условиях.
Мероприятия боевой подготовки проводились в населенном пункте Черат на базе центра подготовки подразделений специального назначения на высоте около 1,5 тыс. метров над уровнем моря, а также на базе национального контртеррористического центра «Пабби» Республики Пакистан.
Международные совместные мероприятия проводились в соответствии с планом международного военного сотрудничества и были направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
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