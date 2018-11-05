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Учебный корабль «Перекоп» вышел из Средиземного моря
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Учебный корабль «Перекоп» вышел из Средиземного моря 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Девятого ноября корабль совершит заход в главную базу Балтийского флота — Балтийск, а затем прибудет к постоянному месту базирования в Кронштадте.
Прохождение Гибралтарского пролива завершил и движется утвержденным курсом в Бискайском заливе учебный корабль (УК) Военно-Моского флота России «Перекоп». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В сообщении сказано, что корабль успешно выполнил программу Средиземноморского этапа дальнего похода, где курсанты военно-морских образовательных заведений отработали практику. Кстати, на корабле находятся свыше 250 курсантов высших военно-морских вузов Военного учебно-научного центра ВМФ.
«Планируется, что 9 ноября УК "Перекоп" совершит заход в главную базу Балтийского флота г. Балтийск, а затем прибудет к постоянному месту базирования в г. Кронштадт», — сказал капитан I ранга.
Главком ВМФ адмирал Владимир Королев отдал распоряжение главному командованию ВМФ, руководству Военного учебно-научного центра ВМФ организовать торжественную встречу корабля после завершения дальнего похода.
Ранее корабль совершал дальний поход на протяжении 8 месяцев. В ходе похода «Перекоп» впервые прошел Северным Морским Путем.
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