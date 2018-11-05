Учебный корабль «Перекоп» вышел из Средиземного моря

Девятого ноября корабль совершит заход в главную базу Балтийского флота — Балтийск , а затем прибудет к постоянному месту базирования в Кронштадте

Прохождение Гибралтарского пролива завершил и движется утвержденным курсом в Бискайском заливе учебный корабль (УК) Военно-Моского флота России «Перекоп». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что корабль успешно выполнил программу Средиземноморского этапа дальнего похода, где курсанты военно-морских образовательных заведений отработали практику. Кстати, на корабле находятся свыше 250 курсантов высших военно-морских вузов Военного учебно-научного центра ВМФ.

«Планируется, что 9 ноября УК "Перекоп" совершит заход в главную базу Балтийского флота г. Балтийск, а затем прибудет к постоянному месту базирования в г. Кронштадт», — сказал капитан I ранга.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев отдал распоряжение главному командованию ВМФ, руководству Военного учебно-научного центра ВМФ организовать торжественную встречу корабля после завершения дальнего похода.

Ранее корабль совершал дальний поход на протяжении 8 месяцев. В ходе похода «Перекоп» впервые прошел Северным Морским Путем.