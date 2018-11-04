Ракетные учения Украины оценили в Севастополе

В Севастополе назвали цель прошедших на Украине ракетных учений

«Это, с одной стороны, политические жесты для западных партнёров. Мол, мы ещё повоюем, отразим «агрессию» России. С другой, продолжение избирательной кампании в стране. Одни кандидаты проводят встречи с избирателями, посещают производства, жмут руки и целуют детей. А Порошенко «воюет с Россией», учения проводит, отменяет нормальные воинские приветствия, вводя бандеровские кричалки, разрывает Большой договор с Россией», — сказал он.

Белик также добавил, что подобные учения на границе с Крымом не представляют угрозы, поскольку «Украина сегодня обладает боевой техникой времен СССР, а полуостров защищают новейшие комплексы С-400 „Триумф“.

Ранее украинские военные выполнили стрельбы из ЗРК „Бук“ и С-300 на полигоне Ягорлык в Херсонской области.