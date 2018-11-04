Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии

В интернете впервые опубликовали снимки российского авианосца «Адмирал Кузнецов», пострадавшего от падения крана во время ремонта.

На снимках видно, что на летной палубе корабля лежит подъемный кран, упавший во время аварии плавучего дока. Кран и плавдок пока не поднимают, так как ведутся следственные действия. Решение о подъеме примут в ближайшие дни, сообщает РИА Новости

Первые фото крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии. На летной палубе лежит подъемный кран с ПД-50. Фото Павел Львов/РИА Новости. pic.twitter.com/ntKgaaKYeG— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 4 ноября 2018 г.

Плавдок ПД-50 затонул в ночь на 3 октября. Согласно основной версии, из-за перебоя с электричеством отключились насосы, балластные цистерны заполнились водой и огромный плавучий док ушел под воду. На палубу «Адмирала Кузнецова» при этом упал массивный кран, проделав в ней дыру.

Сейчас российский авианосец по-прежнему находится у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Во время ЧП пострадали четыре человека, состояние одного оценивалось как крайне тяжелое.