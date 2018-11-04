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Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии
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Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В интернете впервые опубликовали снимки российского авианосца «Адмирал Кузнецов», пострадавшего от падения крана во время ремонта.
Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
На снимках видно, что на летной палубе корабля лежит подъемный кран, упавший во время аварии плавучего дока. Кран и плавдок пока не поднимают, так как ведутся следственные действия. Решение о подъеме примут в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.
Плавдок ПД-50 затонул в ночь на 3 октября. Согласно основной версии, из-за перебоя с электричеством отключились насосы, балластные цистерны заполнились водой и огромный плавучий док ушел под воду. На палубу «Адмирала Кузнецова» при этом упал массивный кран, проделав в ней дыру.
Сейчас российский авианосец по-прежнему находится у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске.
Во время ЧП пострадали четыре человека, состояние одного оценивалось как крайне тяжелое.
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