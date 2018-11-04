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США и Южная Корея возобновляют совместные учения
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США и Южная Корея возобновляют совместные морские учения 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
США и Южная Корея в понедельник впервые за шесть месяцев возобновят совместные морские учения в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты США и Южной Кореи (KMEP), передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.
Как сообщает агентство, эти учения не проводились с мая 2018 года. В понедельник военно-морские силы обеих стран начнут совместные учения продолжительностью две недели в районе порта Пхохан на юго-восточном побережье Южной Кореи. В учениях примут участие около 500 военнослужащих из южнокорейского Корпуса морской пехоты и 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, который дислоцированн на Окинаве в Японии. Также будут задействованы корейские десантные машины-амфибии морской пехоты (KAAV)
"По годовому плану (учений — ред), утвержденному США и Южной Кореей на этот год, мы начнем совместные учения морской пехоты с ноября", — заявил представитель морской пехоты Южной Кореи.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. По данным Пентагона, были приостановлены учения "Страж свободы" (Freedom guardian) и другие учения по программе военно-морского обмена, которые планировались в течение следующих трех месяцев.
В текущем году на фоне потепления межкорейских отношений и начала переговоров между КНДР и США число совместных американо-южнокорейских учений морской пехоты было сокращено с изначально планируемых 19 до 11. Годом ранее было проведено 17 маневров, в 2016 году — 14 учений. 19 октября 2018 года командование морской пехоты Южной Кореи заявило о планах увеличить число совместных с США учений в 2019 году и провести 24 маневра "с целью повышения боеготовности".
Также в октябре США и Южная Корея временно отменили крупномасштабные военные учения Vigilant ACE в этом году, назначенные на декабрь.
Традиционно в учениях на Корейском полуострове также принимают участие авиация и флот США из Японии, Гуама и других регионов.
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