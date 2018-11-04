Вторжение отменяется: НАТО не доедет до России

Европейские страны еще не осознают важность возможности быстрой перегруппировки войск НАТО на российском направлении. Кроме того, пока недооцениваются возникающие при этом проблемы тылового и технического обеспечения, читает высокопоставленный генерал альянса Ян Брукс. Зачем в НАТО снова заговорили о «вторгающихся» российских силах, разбиралась «Газета.Ru»

«С военной точки зрения, на мой взгляд, Европейский театр военных действий не совсем готов к стремительным перегруппировкам войск (сил) Североатлантического альянса и созданию оборонительных (ударных) группировок на восточных стратегических направлениях», — заявил генерал-лейтенант Королевских вооруженных сил Нидерландов Ян Брукс, начальник Международного военного штаба (МВШ) при штаб-квартире НАТО. Об этом пишет Defense News.

Константин Макиенко. «Начальник МВШ избирается начальниками генеральных штабов стран НАТО, чтобы возглавить Международный военный штаб Североатлантического союза на срок в три года. Генерал-лейтенант Ян Брукс приступил к своим обязанностям в июле 2016 года, сменив на этом посту маршала авиации Кристофера Харпера (Королевские ВВС Великобритании )», — напомнил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий

Для начала надо, по мнению руководителей альянса, приступить к совершенствованию инфраструктуры на европейском театре военных действий.

«Конечно, в этом вопросе — развития дорожной сети и строительства мостов — очень многое зависит от своевременного и ритмичного финансирования. Это весьма объемная и масштабная работа и многое при этом зависит от ясности формирования сугубо военных целей», — добавил Брукс.

Поскольку, по словам начальника Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО, Россия в 2014 году «захватила» часть территории Украины , в Североатлантическом альянсе осознали важность перегруппировок войск с одной стороны европейского континента на потенциальный Восточный фронт.

В НАТО продолжают называть «аннексией» переход Крыма под юрисдикцию России. Между тем, Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев и страны Запада итогов плебисцита не признали, Москва подчеркивает, что референдум прошел в полном соответствии нормам международного права, и вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Тем не менее, генералы НАТО продолжают настаивать на том, что российское направление — одно из главных, откуда якобы исходит угроза странам альянса. Чтобы осуществить стратегические переброски в установленные временные рамки, по мнению генералов НАТО, требуются большие инвестиции, и чтобы сделать реальным пропуск войск к восточным границам альянса, еще только предстоит совершить большой объем разного рода работ.

Причем для решения всех этих проблем необходимы как сугубо технические, так и политические усилия, полагают в альянсе. Требуется разобраться, каким образом можно будет увеличить пропускную способность железных и шоссейных дорог, уточнить грузоподъемность мостов, увеличить грузооборот морских и речных портов.

Но нужно решить и чисто политические вопросы, то есть уточнить и проверить на практике, каким образом войска будут переходить через государственные границы и территорию разных стран НАТО, и как в военных целях будет использоваться воздушное пространство государств-участников альянса.

Чтобы обсудить эти вопросы, на этой неделе генерал-лейтенант Брукс вместе с генерал-лейтенантом Эсой Пулккиненом, начальником Военного штаба Европейского союза , отправились в Вашингтон. Напомним, в Военном штабе сосредоточена вся военная компетенция ЕС. Оба генерала в США были приняты в Центре новой американской безопасности.

Начальник Военного штаба ЕС генерал-лейтенант Пулккинен сказал, что юридический набор проблем — как раз тот, которым можно наиболее легко заняться.

«Это области, где мы можем двигаться вперед более быстро. Часть проблем находится непосредственно в руках Европейского союза, некоторые — в руках государств-членов», — добавил он.

«Когда я думаю о перебросках войск по воздуху, то расцениваю их как весьма критический элемент», — объяснил Брукс. Причем, по его словам, в данный момент по большей части это — комплекс процедурных вопросов.

«Если мы развертываем войска (силы) на угрожаемых направлениях с помощью перебросок по воздуху, и если они не будут проходить процедуры разрешения на вход в воздушное пространство той или иной страны, то мы легко обеспечим необходимую быстроту перегруппировок с помощью военно-транспортной авиации», — считает начальник МВШ.

«Чтобы отказаться от сложных разрешительных процедур, мы должны заранее согласовать эти вопросы со странами — обладательницами воздушного пространства», — добавил генерал.

Вашингтонский визит обоих генералов способствовал более близким связям между вооруженными силами, планирующими военные действия НАТО и ЕС. Военные постарались рассеять опасения американского руководства по поводу того, что НАТО и ЕС не координируют приоритеты в области обороны.

Большая часть беспокойства США основывалась на том, что в конце 2017 года Европейский союз объявил о создании Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

«Эта программа государств-членов ЕС направлена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности», — пояснил Константин Макиенко.

И хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что PESCO не будет противопоставлена блоку НАТО и призвана «укрепить европейский столп внутри НАТО», опасения Вашингтона по этому поводу еще окончательно не рассеялись.

Ян Брукс и Эса Пулккинен обратили внимание участников встречи в Центре новой американской безопасности на учениях «Единый трезубец», проводимые в Норвегии. Оба генерала заявили, что осуществление подобных мероприятий оперативной подготовки НАТО даст некоторый опыт в проведении стратегических перегруппировок через границы, воздушное пространство и территории других государств.

«Мы уже изучаем уроки, полученные в ходе маневров «Единый трезубец». К примеру, у Великобритании есть части и соединения, совершающие марш через Нидерланды, Данию и Норвегию. Немцы передислоцируют войска в северном направлении. Таким образом, мы наглядно изучаем вопросы оперативной совместимости и мобильности», — сказал Брукс.

«У нас нет каких-либо учений в рамках ЕС. Таким образом, любой шанс улучшить оперативную совместимость войск (сил), включая вооруженные силы государств-участников ЕС, для нас хорош», — добавил к этому генерал Пулккинен. По его мнению, весьма положителен тот факт, что к подобным мероприятиям привлекаются государства, не являющиеся членами НАТО, но союзные ЕС.

«Не секрет, что подготовка территории страны (или военного блока) имеет своей целью обеспечить вооруженным силам необходимые условия для стратегического развертывания и успешного проведения первых операций», — пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления

Военачальник добавил, что заметно, что альянс занят развитием системы транспортных коммуникаций, системы баз и складов для хранения запасов материальных средств, оборудованием перегрузочных районов, организацией коридоров пропуска войск.