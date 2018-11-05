Украина заинтересовалась турецкими беспилотниками

Советник Порошенко намекнул на закупку турецких ударных беспилотников

"Могу лишь предполагать, что Петр Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте восьми километров. Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе", — написал советник украинского президента.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко в ходе своего визита в Турцию посетил производство беспилотников компании Baykar Makina, где стороны провели переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Летом сообщалось, что замсекретаря Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Олег Гладковский провел в Турции переговоры о возможности поставок Киеву беспилотников и открытии совместного центра изготовления дронов.

Гладковский в ходе визита в Турцию также посетил предприятие Baykar Makina. Стороны изучили возможность открытия совместного центра разработки и изготовления дронов с усовершенствованными характеристиками, в частности, БПЛА с большой продолжительностью полета (HALE).

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, созданный компанией Baykar Makina, состоит на вооружений сухопутных войск Турции. Он относится к классу тактических средневысотных БЛА с большой продолжительностью полета.

Длина аппарата 6,5 метра, размах крыла 12 метров, радиус действия 150 километров, максимальная взлетная масса 650 килограммов, максимальная масса полезной нагрузки 50 килограммов.

Bayraktar TB2 оснащен двигателем мощностью 100 лошадиных сил, его максимальная скорость полета равна 222 километра в час, крейсерская — 130 километров в час, практический потолок — 6750 метров.