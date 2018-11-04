На учениях НАТО произошло ЧП

На учениях в Норвегии пострадали четыре солдата НАТО

Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы в ходе военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии , сообщает агентство Belga.

По его данным, военнослужащие пострадали в результате столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение. О состоянии солдат не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.

Крупнейшие после окончания "холодной войны" военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.