На учениях НАТО произошло ЧП

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На учениях в Норвегии пострадали четыре солдата НАТО 

РИА Новости 37 минут назад
Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы в ходе военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии, сообщает агентство Belga.
По его данным, военнослужащие пострадали в результате столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.
Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение. О состоянии солдат не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.
Крупнейшие после окончания "холодной войны" военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.
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