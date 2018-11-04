В Крыму высмеяли ракетные учения ВСУ у границ острова

Комариный писк: в Крыму оценили ракетные учения ВСУ у границ полуострова

"Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк", — заявил парламентарий.

Ранее на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области — у границы с Крымом — прошли стрельбы в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство. 2 ноября на том же полигоне Киев провел новые стрельбы.

В учениях участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ. Они использовали целый ряд зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и другие. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, целью ракетных учений на Украине была отработка системы ПВО