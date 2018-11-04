Ещё
В Крыму высмеяли ракетные учения ВСУ у границ острова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комариный писк: в Крыму оценили ракетные учения ВСУ у границ полуострова 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Ракетные учения, которые вооруженные силы Украины провели у границы с Крымом, являются "бряцанием оружием" и попыткой "показать, что они что-то умеют". Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк", — заявил парламентарий.
Ранее на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области — у границы с Крымом — прошли стрельбы в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство. 2 ноября на том же полигоне Киев провел новые стрельбы.
В учениях участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ. Они использовали целый ряд зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и другие. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, целью ракетных учений на Украине была отработка системы ПВО
РИА Новости Крым: последние новости
"Поощрение пиратства" - сенатор о резолюции Европарламента по Азову Турчинов рассказал о задачах ракетных учений у границы с Крымом Комариный писк: в Крыму оценили ракетные учения ВСУ у границ полуострова
Комментарии42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке183
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину487
На учениях НАТО произошло ЧП47
СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования дознавателя261
Франция может потерять важную часть территории41
Видео
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
03:03
В Новосибирске проходит фестиваль народов России
Общество
04:03
На учениях НАТО произошло ЧП
Армия Войска
01:19
В Крыму высмеяли ракетные учения ВСУ у границ острова
Армия
12:24
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину
В мире Политика
00:07
Падение метеора в США попало на видео
Наука Наука и техника
00:58
Киев нашел причину потери Крыма
В мире Статьи
02:12
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке
Происшествия Другое
00:51
Васильева сделала заявление после инцидента в метро
Шоу-бизнес
03:55
Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение