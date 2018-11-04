В НАТО назвали последствия войны с Россией

В США призвали Европу заранее разрешить ввод войск НАТО на свою территорию

Американское издание Defense News утверждает, что странам НАТО необходимо заранее предоставить союзникам разрешение на пересечение их границ и воздушного пространства в связи с недостаточной скоростью переброски солдат и техники на «потенциальный Восточный фронт».

По словам главы Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, «с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые», передает РИА «Новости»

В статье говорится, что европейским членам НАТО необходимо «найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути».

Кроме того, в материале утверждается, что странам — участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.

Начальник военного штаба Евросоюза Эс Пулккинен отметил, что эти юридические вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран — участниц организации.