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Генерал НАТО призвал готовиться к войне с Россией
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Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента, считает глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.
"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", — цитирует Брукса журнал Defense News.
Сегодня члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт, отмечается в статье. По словам представителей альянса, в этом направлении еще предстоит сделать очень много работы.
Во-первых, необходимо решить вопросы логистики: "найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути".
Во-вторых, странам-участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Как отметил начальник военного штаба Евросоюза Эс Пулккинен, юридические вопросы частично находятся в руках ЕС, частично — в компетенции стран — участниц организации.
В НАТО неоднократно обращали внимание на проблемы логистического характера, существующие в альянсе. Так, по словам капитана ВМС США Джерри Хендрикса, транспортировка вооружений превращается в "растущую стратегическую проблему" для Вашингтона.
"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", — заявил военный.
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