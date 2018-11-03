В РФ отреагировали на полеты Ту-142 над кораблями НАТО

Минобороны прокомментировало полеты Ту-142 над Норвежским морем

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации российского ВМФ в пятницу, 2 ноября, выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, сообщили в Минобороны.

военном ведомстве уточнили, что полет продолжался более 12 часов, после чего экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме в Вологодской области, передает РИА «Новости»

В Минобороны также подчеркнули, что полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других стран.