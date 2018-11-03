Ещё
В РФ отреагировали на полеты Ту-142 над кораблями НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны прокомментировало полеты Ту-142 над Норвежским морем 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации российского ВМФ в пятницу, 2 ноября, выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что полет продолжался более 12 часов, после чего экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме в Вологодской области, передает РИА «Новости».
В Минобороны также подчеркнули, что полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других стран.
Ранее сообщалось, что Ту-142МК пролетел на низкой высоте недалеко от флагмана шестого оперативного флота американских ВМС, штабного корабля Mount Whitney, с которого ведется руководство учениями НАТО «Единый трезубец 2018».
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Олег Лавров21
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей700
Над кораблями НАТО заметили российский Ту-142491
Террористы приедут в Москву на переговоры568
Названа причина крушения Миг-29М в Египте57
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение