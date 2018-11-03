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В Латвии проходят учения батальона НАТО
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В Латвии проходят учения многонационального батальона НАТО 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные учения Tomahawk Knocking ("Стук томагавка"), организованные размещенным в Латвии многонациональным батальоном НАТО под руководством Канады, стартовали в субботу. Маневры проводятся в нескольких регионах страны и продлятся до 16 ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
"Цель учений — совершенствование сотрудничества и совместимости боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии с Национальными вооруженными силами (НВС) страны, а также содействие их более тесной интеграции", — указывает оборонное ведомство.
Маневры проходят на полигоне "Лачусилс" в Алуксненском крае, в Даугавпилсе, Кулдиге, Лиелварде и Вентспилсском крае.
В июне прошлого года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой. Решение о размещении в странах Балтии и Польше боевых групп НАТО было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность группировки НАТО в Латвии составляет около 1,3 тыс. В ее состав входят военные из Албании, Испании, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении и Чехии, которые в ротационном порядке служат в этой балтийской республике.
Многонациональный батальон НАТО регулярно участвует в учениях вместе с НВС Латвии, улучшая таким образом совместимость с региональными партнерами, чтобы быть готовыми реагировать на возникающие вызовы. Ожидается, что в будущем в состав группировки альянса также войдут военные из Черногории.
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