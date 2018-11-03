Российский Ту-142 пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море

Российский противолодочный самолет Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО , принимающими участие в учениях Trident Juncture.

Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.