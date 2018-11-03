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Над кораблями НАТО заметили российский Ту-142
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Российский Ту-142 пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Российский противолодочный самолет Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО, принимающими участие в учениях Trident Juncture.
Фотографии самолета "Александр Можайский", сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликованы в Twitter.
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Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.
Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".
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