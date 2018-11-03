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«Петр Великий» приступил к учениям в Баренцевом море
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Крейсер «Петр Великий» приступил к учениям в Баренцевом море 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море, где приступил к боевым учениям совместно с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны РФ, сообщила пресс-служба Северного флота.
"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабельная тральная группа Кольской флотилии в составе базовых тральщиков "Котельнич" и "Коломна" выполнили противоминное обеспечение крейсера во время его выхода из главной базы Северного флота — города Североморска.
В ходе первого этапа учения была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Как отмечается, противолодочный самолёт Ил-38 выполнил роль воздушной цели.
После этого экипаж крейсера совместно с палубными противолодочными вертолётами Ка-27 отработали поиск подводных лодок условного противника, а также прием вертолётов на палубу корабля.
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