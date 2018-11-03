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В Пермском СВУ состоялся День открытых дверей
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В Пермском СВУ состоялся День открытых дверей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Суворовцы показали гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают, представители командования училища рассказали об истории учебного заведения и РВСН, правилах приема и учебно-воспитательном процессе.
Сегодня в Пермском суворовском военном училище прошел День открытых дверей для учащихся 4,10 и 11 классов.
На проведенном мероприятии представители командования училища рассказали школьникам об истории учебного заведения и Ракетных войсках стратегического назначения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе. Кроме того, представители СВУ также провели консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
Суворовцы показали гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа— и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.
Потенциальные воспитанники СВУ и их родители ознакомились с условиями проживания и питания, особенностями службы и быта воспитанников.
Особое внимание учащихся было направлено на вопросы планирования работы выездной приемной комиссии в 2019 году для проведения профессионального отбора кандидатов на обучение в вузы РВСН из числа граждан, проживающих на территории Пермского края и близлежащих регионов.
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