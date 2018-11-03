Иран обзаведется «Косарами»

Иран начал массовое производство истребителя Kowsar

Иран начал массовое производство истребителя Kowsar, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Исламской республики.

«Вскоре необходимое количество этих самолетов будет произведено и поставлено на вооружение ВВС», — сказал министр обороны Амир Хатами на церемонии запуска производства.

По словам генерала Хатами, производство подчеркивает возможности Ирана, несмотря на «санкции со стороны врагов».

Накануне США объявили о введении санкций в отношении Ирана, начиная с предстоящего понедельника. Санкции охватывают иранское судоходство, финансовые и энергетические сектора.

Сейчас на вооружении иранских ВВС находятся как американские истребители США, так и российские Су.