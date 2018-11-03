Иран обзаведется «Косарами»

Иран начал массовое производство истребителя Kowsar, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Исламской республики.
«Вскоре необходимое количество этих самолетов будет произведено и поставлено на вооружение ВВС», — сказал министр обороны Амир Хатами на церемонии запуска производства.
По словам генерала Хатами, производство подчеркивает возможности Ирана, несмотря на «санкции со стороны врагов».
Накануне США объявили о введении санкций в отношении Ирана, начиная с предстоящего понедельника. Санкции охватывают иранское судоходство, финансовые и энергетические сектора.
Сейчас на вооружении иранских ВВС находятся как американские истребители США, так и российские Су.