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В Сети высмеяли новый украинский беспилотник
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В Сети высмеяли новый украинский беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Пользователи Сети оценили видеоролик с демонстрацией возможностей нового беспилотника украинской компании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру «Укроборонпрома».
На видео показан запуск аппарата и удар по цели — стоящему в поле танку. Беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Пользователи сочли, что беспилотник сделан на любительском уровне. «Кружок „Очумелые ручки“, — прокомментировал pindiknik.
»С виду поделка на уровне учеников старших классов. На самом деле, никаких даже теоретических данных нету. Я молчу про результаты тестирования и эффективности», — заметил Николя Якименко.
Пользователи усомнились в эффективности и пригодности аппарата.
«Любая телефонная китайская глушилка, эту птичку без мозгов оставит!», — написал cvat.
«Я не верю, что у него могут быть хорошие способности пробивания брони — отношение длины к толщине плохо, потому что эффективность HEAT Charges зависит от диаметра», — отметила Лена Алия Грацль.
В сентябре Донецкая народная республика заявляла об усилении разведывательной деятельности украинских силовиков при помощи беспилотников.
В июле совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал, что Анкара намерена поставить Киеву беспилотники и создать совместное военное предприятие.
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