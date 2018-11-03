В Сети высмеяли новый украинский беспилотник

Пользователи Сети оценили видеоролик с демонстрацией возможностей нового беспилотника украинской компании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру «Укроборонпрома»

На видео показан запуск аппарата и удар по цели — стоящему в поле танку. Беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв, передает РИА «Новости»

Пользователи сочли, что беспилотник сделан на любительском уровне. «Кружок „Очумелые ручки“, — прокомментировал pindiknik.

»С виду поделка на уровне учеников старших классов. На самом деле, никаких даже теоретических данных нету. Я молчу про результаты тестирования и эффективности», — заметил Николя Якименко.

Пользователи усомнились в эффективности и пригодности аппарата.

«Любая телефонная китайская глушилка, эту птичку без мозгов оставит!», — написал cvat.

«Я не верю, что у него могут быть хорошие способности пробивания брони — отношение длины к толщине плохо, потому что эффективность HEAT Charges зависит от диаметра», — отметила Лена Алия Грацль.

В сентябре Донецкая народная республика заявляла об усилении разведывательной деятельности украинских силовиков при помощи беспилотников.

В июле совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал, что Анкара намерена поставить Киеву беспилотники и создать совместное военное предприятие.