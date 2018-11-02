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Учения Украины возле Крыма попали на видео
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Опубликованы кадры учений Украины возле Крыма 

РИА Новости + ещё 2 57 минут назад
Телеканал 1+1 опубликовал кадры учений, которые украинские военнослужащие проводят на полигоне Ягорлык в Херсонской области.
На видео запечатлены пуски из зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ". В учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.
В Киеве утверждают, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, их целью является отработка системы противовоздушной обороны.
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Российские политики и военные эксперты уверены, что учения Украины не несут никакой опасности, потому что соседнее государство не сравнимо с Россией в военно-техническом плане.
Учения проходят с 1 по 4 ноября, из-за них было временно закрыто часть воздушного пространства над Черным морем. В Крыму предостерегли киевские власти от действий, направленных на эскалацию напряженности.
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