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Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
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Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подъем утонувшего плавучего дока ПД-50, использованного при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов», нецелесообразен. Вместо утерянной техники допускается приобретение новой. Такое мнение высказал «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник.
По данным собеседника, ПД-50 сильно ударился о грунт при затоплении. Также безвозвратно потеряны оба крана, ранее стоявших на доке. По оценке источника, «чтобы контракт на часть ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", которую предполагалось сделать на 82-м СРЗ, был выполнен, читается вариант оперативного приобретения аналога ПД-50».
Однако если затонувший ПД-50 решат поднять, инженерам предстоит оперативно решить несколько сложных задач. «Главная из них — как не допустить сползание дока, оказавшегося на краю "ямы" глубиной порядка 100 метров, в это природное углубление на дне акватории 82-го СРЗ», — отметил собеседник.
По словам источника, в настоящее время док лежит на дне со значительным уклоном по осевой линии на краю «ямы». Одна из его оконечностей находится на глубине порядка 10 метров, другая — на глубине около 30 метров. По оценкам экспертов, его сползание в «яму» может сдерживать «воздушный пузырь», образовавшийся в незаполненных водой отсеках в «верхней» части дока.
30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.
В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.
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