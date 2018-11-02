«Триумфов» много не бывает»

Как изменится противовоздушная оборона России в ближайшие годы

Вооружённые силы РФ досрочно получили последний в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба «Алмаз-Антея» — производителя комплекса. Перед передачей в войска система ПВО прошла испытания на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области . Сейчас в составе ВС 27 полков, оснащённых С-400. По словам экспертов, эффективность этого комплекса значительно возрастёт с принятием на вооружение сверхдальней ракеты 40Н6. Какими возможностями будет обладать противовоздушная оборона РФ через несколько лет — в материале RT.

В рамках Гособоронзаказа АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 „Триумф“. Церемония передачи системы прошла на территории полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области после проведения соответствующих испытаний.

Первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство 6 августа 2007 года, второй — в 2009 году, ещё два дивизиона — в 2011 году. В дальнейшем Вооружённые силы РФ стали получать от двух до пяти полковых комплектов в год. На текущий момент в составе ВКС действуют 27 полков, оснащённых „Триумфом“.

»Как правило, полковой комплект предполагает поставку двух дивизионов. Сколько входит в один дивизион пусковых установок, неизвестно. В СМИ можно найти информацию о том, что в войсках уже более 400 установок. Это очень хороший темп с учётом производственных возможностей «Алмаз-Антея» и финансовых возможностей заказчика», — рассказал RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Пресс-служба Минобороны

С-400 снискал большую популярность и за рубежом. За минувшие три года Россия договорилась о продаже этих ЗРК в Китай Турцию и Индию. Контракты на поставку «Триумфов» были заключены и реализуются, несмотря на активное противодействие США , использующих санкционные и дипломатические инструменты.

Прикрыть важнейшие объекты

«Триумф» является объектовой системой ПВО. С-400 предназначен для частичной замены в войсках семейства многоканальных ЗРК С-300ПМ. В то же время уникальный комплекс нередко пополняет состав уже существующих соединений ПВО.

По информации Минобороны, С-400 предназначен для защиты важнейших стратегических объектов от массированного воздушного удара противника. Комплекс способен уничтожать все аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Возможности С-400 позволяют поражать все известные средства авиации (беспилотники, истребители пятого поколения с технологией «стелс», самолёты-разведчики), современные оперативно-тактические ракеты, включая знаменитые американские «Томагавки».

В СМИ можно встретить утверждение, что С-400 способен перехватывать боевые блоки баллистических ракет на дальности до 60 км, однако Корнев отметил, что речь не идёт о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). По его словам, «Триумфу» не под силу поражать маневрирующие боевые блоки, летящие на финальном участке с гиперзвуковой скоростью. В этом заключается единственный недостаток российской системы.

Радиолокационные средства «Триумфа» в зависимости от метеоусловий могут обнаруживать цели на дальности до 600 км. Дальность поражения летающих аппаратов и ракет противника составляет от 1 км до 200-250 км.

В октябре агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщило о принятии на вооружение двухступенчатой твердотопливной сверхдальней ракеты 40Н6 разработки МКБ «Факел» (Химки). В составе С-400 она способна сбивать цели на дальности до 380-400 км.

Главная особенность ракеты заключается в наличии радиолокационной головки самонаведения (ГСН). Она способна находить и преследовать цель независимо от наземных средств, которые зачастую не могут подсвечивать объект поражения на дальности свыше 200 км.

© Пресс-служба Минобороны

«Скорее всего, 40Н6Е — это «телеуправляемая» ракета с инерциальной системой управления. Через ГСН она может вести обмен информацией с расчётом комплекса, а он может корректировать её курс. Но за пределами видимости наземных локаторов она переходит в активный режим, выбирая «жертву» без команды», — отметил Корнев.

Эксперт предполагает, что появление 40Н6Е в арсенале полков С-400 позволит поражать «гиперзвуковые атмосферные цели», то есть боеголовки МБР, что заметно повысит боевые возможности российской системы ПВО/ПРО.

«На сверхбольших высотах»

В настоящее время полки, оснащённые С-400, находятся на боевом дежурстве в Московской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Новосибирской, Архангельской, Саратовской областях, в Приморском, Краснодарском, Камчатском краях, в Якутии и в Крыму. С конца ноября 2015 года система несёт боевую вахту на авиабазе Хмеймим, где дислоцировано авиакрыло ВКС России.

С-400 обеспечивает противовоздушную оборону основных объектов военно-морской инфраструктуры РФ, аэродромов, командных пунктов, промышленных районов в отдельных регионах страны.

«Таким образом, Минобороны прикрыло наиболее опасные направления вероятного удара противника на западе страны, в Крыму, в Арктике, на Дальнем Востоке. Конечно, «Триумфов» много не бывает. Но перекрыть ими всё небо над нашей необъятной территорией невозможно, да и не всегда целесообразно», — сказал Корнев.

Как полагает собеседник RT, в перспективе, благодаря поставкам С-400, будет укреплена противовоздушная оборона в Западном и Южном военном округах, на Северном флоте. Также «Триумфы» должны прикрыть важные промышленные предприятия на Урале (производство танков и бронетехники) и в Южной Сибири (производство ракет, в том числе МБР).

«Я думаю, что как минимум 10 лет войска будут стабильно получать по два-три полковых комплекта. К этому времени наверняка развернётся серийное производство системы следующего поколения, С-500. Предполагается, что этот универсальный комплекс сможет сбивать все цели, включая боевые блоки МБР, боевые орбитальные платформы и спутники», — отметил Корнев.

C-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор») — перспективная система большой дальности. Как неоднократно говорил генеральный конструктор «Алмаз-Антея» Павел Созин, детище концерна будет заметно отличаться от С-400 благодаря новым локационным и вычислительным средствам, а также зенитным управляемым ракетам.

В арсенале С-500 будут три ракеты: 40Н6М, 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Последние две могут развивать скорость до 7 км/с (около 20 Махов). Дальность поражения целей «Прометея» составит 500-600 км. По словам Сазонова, этой дистанции вполне достаточно, чтобы сформировать надёжный щит воздушно-космической обороны.

© militaryrussia.ru

«Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться», — заявил в апреле 2017 года генеральный конструктор «Алмаз-Антея».

15 мая президент РФ Владимир Путин поручил подготовить С-500 к серийному выпуску. Как сообщил глава государства, комплекс способен «работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».

Опытно-конструкторские работы по С-500 находятся на завершающей стадии, однако о результатах и сроках испытаний пока ничего не сообщается. Корнев прогнозирует, что на доработку ЗРК и подготовку к серийному производству уйдёт порядка 2—3 лет.