Путин предложил вернуть название ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.
Некоторое время назвать из официального названия ведомства пропало слово "разведывательное", и оно стало называться "главным управлением Генштаба ВС РФ".
"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — заявил Путин под аплодисменты, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим 100-летием образования военной разведки.
"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", — сказал глава государства.
По его словам, разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.