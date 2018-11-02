Путин предложил вернуть название ГРУ

Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

Некоторое время назвать из официального названия ведомства пропало слово "разведывательное", и оно стало называться "главным управлением Генштаба ВС РФ".

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — заявил Путин под аплодисменты, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим 100-летием образования военной разведки.

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", — сказал глава государства.

По его словам, разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.