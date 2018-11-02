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Путин предложил вернуть название ГРУ
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Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.
Некоторое время назвать из официального названия ведомства пропало слово "разведывательное", и оно стало называться "главным управлением Генштаба ВС РФ".
"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — заявил Путин под аплодисменты, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим 100-летием образования военной разведки.
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"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", — сказал глава государства.
По его словам, разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.
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