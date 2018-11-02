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Украинский дрон-камикадзе попал на видео
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Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Украинская компания "Спецтехноэкспорт", входящая в структуру "Укроборонпрома", представила первое видео испытаний новейшего барражирующего боеприпаса.
Беспилотный летательный аппарат RAM несет боеголовку массой до трех килограммов, сообщает Defence Blog. Также он может вести разведку и наблюдение. По имеющимся данным, RAM способен работать автономно или под управлением оператора. Длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев — 2,3 метра. Оборудованный электродвигателем дрон может оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч.
На представленном видео беспилотник поражает танк, не оборудованный динамической или активной защитой. Судя по всему, ранее машина уже использовалась в качестве мишени. При попадании дрона с боеголовкой в башню происходит мощный взрыв. Однако оценить его последствия сложно, так как полученные танком повреждения не показывают крупным планом. И все же можно сказать, что подобные барражирующие боеприпасы представляют серьезную опасность для живой силы и легкой бронетехники.
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