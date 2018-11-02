NI рассказал о превосходстве Т-90 над западными аналогами

Американские СМИ рассказали об уникальности российского танка Т-90

Отмечается, что Т-90 отлично показали себя в Сирии , хотя в регион было отправлено не так уж много данных боевых машин.

По данным издания, основное преимущество российского танка заключается в системе управления огнём. Также он значительно легче ряда западных моделей.

Ещё одним важным преимуществом является то, что, по словам экспертов, российские танки до сих пор успешно противостоят ракетным комплексам США за счёт динамической защиты.

Ранее National Interest призвало американских военных не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400.