Ещё
NI рассказал о превосходстве Т-90 над западными аналогами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские СМИ рассказали об уникальности российского танка Т-90 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: mod_russia Twitter
Журнал The National Interest написал, почему российский танк Т-90 превосходит западные аналоги.
Отмечается, что Т-90 отлично показали себя в Сирии, хотя в регион было отправлено не так уж много данных боевых машин.
По данным издания, основное преимущество российского танка заключается в системе управления огнём. Также он значительно легче ряда западных моделей.
Ещё одним важным преимуществом является то, что, по словам экспертов, российские танки до сих пор успешно противостоят ракетным комплексам США за счёт динамической защиты.
Ранее National Interest призвало американских военных не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400.
RT на русском: последние новости
Как изменится противовоздушная оборона России в ближайшие годы В Крыму назвали проявлением агрессии ракетные испытания в Херсонской области Порошенко намерен обсудить с Меркель в Киеве ситуацию в Азовском море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными1038
Жену участкового нашли в колодце43
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»155
Россиян предложили лишить пенсии и другие события дня203
«Санкции близко»80
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
06:51
Troika тирании: США нашли новых врагов
В мире Статьи
02:00
Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео
Происшествия В мире
00:55
«Выполнили обязательства перед пострадавшими в Керчи»
Происшествия Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение