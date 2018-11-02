Военные испытали бронежилет из графена

Испанские инженеры из Университета Картахены и Школы морской пехоты Испании произвели первого бронежилета из графена. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Традиционно при создании современных бронежилетов используют пластины из металла и керамики и арамидные нити, расположенные в специальных карманах. Недостатком подобных систем гашения удара является то, что пуля или осколок должны попасть точно в пластину. Кроме того, они очень много весят.

По итогам занявших несколько лет разработок ученым удалось разработать бронежилет, выполненный из графена. Новинка комбинирует легкость и удовлетворительные результаты по итогам стрелковых испытаний, сообщили в Министерстве вооруженных сил Испании.

Напомним, что ранее мы рассказали о том, что большую часть используемой Германией военной техники признали непригодной. В должном состоянии оказались только 38 из 97 боевых машин.