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Военные испытали бронежилет из графена
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Военные испытали бронежилет из графена 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Испанские инженеры из Университета Картахены и Школы морской пехоты Испании произвели первого бронежилета из графена. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
Традиционно при создании современных бронежилетов используют пластины из металла и керамики и арамидные нити, расположенные в специальных карманах. Недостатком подобных систем гашения удара является то, что пуля или осколок должны попасть точно в пластину. Кроме того, они очень много весят.
По итогам занявших несколько лет разработок ученым удалось разработать бронежилет, выполненный из графена. Новинка комбинирует легкость и удовлетворительные результаты по итогам стрелковых испытаний, сообщили в Министерстве вооруженных сил Испании.
Напомним, что ранее мы рассказали о том, что большую часть используемой Германией военной техники признали непригодной. В должном состоянии оказались только 38 из 97 боевых машин.
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