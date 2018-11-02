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В Киеве назвали задачи ракетных учений
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Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения

В Киеве назвали задачи ракетных учений у берегов Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: командование воздушных сил ВС Украины
Целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Накануне сообщалось, что боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались в четверг на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, над открытым морем. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство в районе стрельб над Черным морем закрыто с 1 по 4 ноября.
По словам Турчинова, "целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств противовоздушной обороны". Его слова при водит пресс-служба СНБО.
По данным пресс-службы, Турчинов принял участие в военных учениях с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлык". В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших модернизацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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