Шойгу озвучил сроки постройки самолета-заправщика

Шойгу озвучил сроки постройки опытного образца новейшего самолета-заправщика

Воздушный танкер будет построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Опытный образец новейшего самолета-заправщика на базе транспортного самолета Ил-76МД-90А будет построен в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Государственные испытания опытного образца военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А завершаются. Опытный образец самолета-заправщика на его базе будет изготовлен в первом квартале 2019 года», — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Министр обороны России напомнил, что самолет Ил-76МД-90А разрабатывается для того, чтобы увеличить массу перевозимых грузов и дальность их транспортировки, повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации.