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Шойгу озвучил сроки постройки самолета-заправщика
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Шойгу озвучил сроки постройки опытного образца новейшего самолета-заправщика 

ТК «Звезда» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ilyushin.org
Воздушный танкер будет построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
Опытный образец новейшего самолета-заправщика на базе транспортного самолета Ил-76МД-90А будет построен в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Государственные испытания опытного образца военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А завершаются. Опытный образец самолета-заправщика на его базе будет изготовлен в первом квартале 2019 года», — заявил Шойгу на селекторном совещании.
Министр обороны России напомнил, что самолет Ил-76МД-90А разрабатывается для того, чтобы увеличить массу перевозимых грузов и дальность их транспортировки, повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации.
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